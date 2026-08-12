Ascolti tv, gli Europei di Atletica su Rai2 conquistano oltre 1,8 mln

(Adnkronos) – Gli Europei di Atletica, in onda ieri su Rai2, conquistano 1.823.000 spettatori e il 13,8% di share mentre Canale 5 con il film ‘Fino all’ultimo indizio’ ha ottenuto 1.617.000 spettatori e il 15,7% di share. Su Rai1 ‘Upgraded – Amore, arte e bugie’ ha interessato 1.227.000 spettatori, registrando il 10,7% di share. Fuori dal podio troviamo ‘Yoga Radio Estate’ su Italia 1 con 766.000 spettatori (8,3% di share) mentre La7 con ‘In Onda Prima Serata’ ha raccolto 619.000 spettatori (4,9% share).

Seguono: Rete 4 con ‘Le Grandi Domande di Libertà’ (420.000 spettatori, 4% share); Rai3 con ‘Jannacciami!’ (338.000 spettatori, 2,7% share), Nove con ‘Save the Dating – Amori in Corso’ (311.000 spettatori, 2,6% share) e Tv8 con ‘Skyfall’ (261.000 spettatori, 2,3% share). In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha interessato 3.775.000 spettatori (26,4% share) mentre L’Eredità Summer su Rai ha totalizzato 2.169.000 spettatori (15,2% share).

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