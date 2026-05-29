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Ascolti tv giovedì 28 maggio, ‘Forbidden Fruit’ su Canale 5 vince prima serata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – ‘Forbidden Fruit’ ha vinto la prima serata di ieri, giovedì 28 maggio, con il 14,3% di share. Il serial televisivo turco, in onda su Canale 5, ha incollato allo schermo 1.924.000 telespettatori. Su Rai1, ‘Permette? Alberto Sordi’ ha intrattenuto 1.880.000 telespettatori, pari al 13%. Su Rai2, ‘Ore 14 Sera’ ha totalizzato 1.224.000 telespettatori e il 10,2%. Su Italia 1, ‘Sarabanda Celebrity’ è stato visto da 872.000 telespettatori, pari al 6,7%, mentre su La7 ‘Piazzapulita’ da 861.000 spettatori, pari al 6,8%.  

Su Rete 4, ‘Dritto e Rovescio’ ha ottenuto 732.000 telespettatori e il 6,4%. Su Rai3, ‘Splendida Co.co.co!’ ha segnato 783.000 telespettatori e il 4,4%. Su Tv8 la replica di ‘MasterChef’ è stata vista da 424.000 telespettatori, pari al 3,4%. Infine, sul Nove ‘Nove Comedy Club – Bodyscemi’ ha radunato 402.000 telespettatori, pari al 2,7%.  

Nella fascia access prime time, su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha registrato 3.720.000 telespettatori e il 21,5%, mentre ‘Affari Tuoi’ 4.496.000 telespettatori 23,8%. Su Canale5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.467.000 telespettatori pari al 23.7%. 

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