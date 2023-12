Ascolti tv, Ficarra & Picone battono il ritorno di ‘Mary Poppins’

(Adnkronos) – Ficarra & Picone più forti di Mary Poppins: il film 'Il primo Natale' del duo comico siciliano andato in onda ieri in prima serata su Canale 5 ha ottenuto 2.761.000 telespettatori pari al 16,3% di share, superando la proposta di Rai1, 'Il ritorno di Mary Poppins', che si è fermata a 2.204.000 telespettatori e al 13,8% di share. Il terzo gradino del podio va a Rai2 con la prima tv di 'Delitti in Paradiso – Feste in famiglia' vista da 1.399.000 telespettatori con il 7,7% di share. Seguono, nell'ordine: Rai3 con 'Respect' a 1.079.000 e 6,3%; Italia1 con 'Il Cavaliere Oscuro' a 1.028.000 telespettatori e 6,6% di share; Rete4 con 'Zona Bianca' a 902.000 e 5,8%; La7 con 'The Eagle' a 422.000 e 2,4%; il Nove con 'Il mio nome è Nessuno' a 331.000 e 2,0%; Tv8 con 'Star Trek – Into Darkness' a 302.000 telespettatori e 1,8% di share. Nella fascia dell'access prime time, 'Affari Tuoi' su Rai1 vince con 5.055.000 telespettatori pari al 24,4% di share distanziando 'Striscia la Notizia' che su Canale5 somma 3.527.000 telespettatori e il 17,0% di share. Nel preserale, 'Reazione a Catena' su Rai1 conquista 3.970.000 telespettatori pari al 24,6% di share mentre 'Caduta Libera' su Canale5 si ferma a 2.838.000 telespettatori e il 17,1% di share. Infine, in totale le reti generaliste Rai più Rai News24 ottengono, nell'intera giornata, una media di 2.679.000 telespettatori e il 30,3% di share contro la media delle reti generaliste Mediaset più TgCom24 di 2.243.000 telespettatori pari al 25,4% di share medio, mentre nella prima serata la Rai ha segnato il 31,6% con 6.306.000 telespettatori contro il 27% e i 5.376.000 di Mediaset. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...