Re Carlo ha un sogno per questo Natale: “Tutta la Famiglia riunita”. La risposta di Harry

Re Carlo e il sogno di un Natale in famiglia. Ma ecco le ultime su chi ci sarà o meno, e cosa farà Harry dagli USA

Le festività natalizie sono un pilastro nella tradizione della famiglia reale britannica, un momento cruciale per consolidare i legami e perpetuare le usanze che si susseguono da generazioni. Quest’anno, con il suo primo Natale da monarca seguito alla scomparsa di Regina Elisabetta II il 8 settembre 2022, Re Carlo nutre un desiderio profondo: riunire l’intera famiglia a Londra, presso Buckingham Palace, per celebrare il consueto pranzo natalizio.

Fonti vicine alla corte hanno rivelato ai media britannici che il Re aspira a tenere l’evento nella capitale, deviando dalla tradizione recente che vedeva il Castello di Windsor come location delle ultime celebrazioni. Questa decisione sembra essere un tributo alla memoria della madre, che avrebbe preferito Buckingham Palace come sede delle festività.

Tradizioni e celebrazioni reali

Il pranzo natalizio reale si distingue per la sua solennità, svolgendosi in una sala magnificamente decorata e dominata da un imponente albero di Natale. Tra le regole imposte, spicca il divieto di utilizzo dei cellulari e una moderazione nell’assunzione di alcolici, senza scambio di regali. Queste occasioni servono anche per onorare le tradizioni, come dimostra Kate Middleton che ha recentemente omaggiato Lady Diana durante un concerto natalizio.

Un altro rituale significativo per la famiglia reale è l’invio di cartoline natalizie, una pratica assiduamente seguita da Regina Elisabetta e Principe Filippo, che inviavano circa 750 cartoline ogni anno. Tuttavia, alcune usanze potrebbero quest’anno vedere cambiamenti o essere interrotte, come la tradizionale partita di calcio, messa in dubbio dalla distanza tra i Principi William ed Harry.

La risposta di Principe Harry all’invito di Re Carlo non è stata ancora resa pubblica, e le informazioni circolanti nei media dipingono un quadro di complessità. Il Duca di Sussex prevede di trascorrere le festività in America con Meghan Markle e i loro figli, Archie e Lillibet, alimentando speculazioni su possibili riappacificazioni o ulteriori divisioni familiari.

Nonostante le sfide e gli ostacoli affrontati dai membri della famiglia reale, inclusa la perdita di Elisabetta II, il desiderio di Re Carlo incarna la speranza universale dell’unione familiare durante il Natale. In un contesto di aspettative e incertezze sulle dinamiche future della Casa dei Windsor, il mondo attende con interesse gli sviluppi delle prossime settimane, sperando che il sogno natalizio del Re possa avverarsi.