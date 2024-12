Harry e Meghan superano Kate Middleton, il gesto sorprendente: “Non era mai successo” Una mossa inaspettata dei Sussex

Mentre Kate Middleton si concede una pausa dalle apparizioni pubbliche fino a Natale, suo marito William prosegue nelle sue attività lavorative senza particolari clamori mediatici. Ma ecco arrivare un gesto dai Sussex oltreoceano.

In una mossa che ha sorpreso e affascinato il pubblico internazionale, Harry e Meghan Markle hanno battuto sul tempo Kate Middleton nella corsa alla pubblicazione della cartolina di Natale. Quest’anno, i Duchi del Sussex hanno deciso di condividere con il mondo un momento intimo e familiare, includendo per la prima volta una foto dei loro figli Archie e Lilibet nella tradizionale cartolina natalizia. Un gesto che non solo ha anticipato quello dei Principi del Galles ma ha anche aggiunto un tocco di novità mai visto prima.

La cartolina di Natale dei Sussex

Kate Middleton, nota per il suo impegno nelle iniziative legate alla famiglia reale britannica, si è recentemente distinta con la promozione del concerto di Natale. La Principessa ha prestato la sua voce in un video pubblicitario per l’evento televisivo che verrà trasmesso alla vigilia di Natale. Tuttavia, mentre le case reali d’Europa iniziavano a inviare le loro cartoline festive, Harry e Meghan hanno colto tutti di sorpresa.

Nonostante abbiano rinunciato al loro ruolo attivo all’interno della Corte britannica per perseguire una vita indipendente negli Stati Uniti, i Duchi del Sussex non hanno abbandonato l’utilizzo dei media per promuovere la loro immagine. La decisione di includere i propri figli nella cartolina natalizia rappresenta un chiaro esempio della loro capacità di mantenere alta l’attenzione su di sé.

La foto scelta per la cartolina mostra Archie e Lilibet correre verso i genitori in una scena domestica ricolma d’amore. Sorprendentemente, i volti dei bambini non sono visibili; sono ritratti di spalle in un gesto che sembra voler proteggere la loro privacy pur condividendo con il mondo un momento familiare prezioso. Lilibet appare in un grazioso vestitino a fiori mentre Archie indossa jeans casual: entrambi corrono verso i genitori circondati dai tre cagnolini della famiglia.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere: sui social network sono fioccati commenti entusiasti sulla crescita dei piccoli Sussex. La foto è stata accompagnata da altre immagini della coppia in momenti intimi o durante attività benefiche, tutte montate su un elegante cartoncino verde contenente gli auguri natalizi. Questo astuto colpo mediatico dimostra come Harry e Meghan siano riusciti a crearsi uno spazio tutto loro nel panorama internazionale delle celebrità reali.