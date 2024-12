Dove passare l’ultimo dell’anno in musica? Da Elodie a Giorgia, da Irama a Loredana Bertè: tutti i concerti gratuiti in Italia la notte di Capodanno

La magia del Capodanno si accende nelle piazze italiane con una serie di concerti gratuiti che promettono di far vivere emozioni indimenticabili al ritmo della migliore musica italiana ed internazionale. La notte del 31 dicembre 2024 sarà un’esplosione di note, melodie e voci che accompagneranno l’ingresso nel nuovo anno, in un’atmosfera festosa e piena di speranza.

Tra le stelle più luminose che brilleranno in questa notte speciale ci sono nomi ben noti al grande pubblico, artisti amati che hanno segnato la scena musicale con il loro talento indiscusso. Giorgia, con la sua voce potente e cristallina, sarà la protagonista assoluta a Salerno. La cantautrice si esibirà in Piazza della Libertà, regalando al suo pubblico un concerto ricco di emozioni e successi che hanno contraddistinto la sua lunga carriera.

Una notte di stelle in tutta Italia

Non meno atteso è il doppio appuntamento a Castelsardo con Elodie e Irama. Entrambi cresciuti artisticamente grazie alla loro partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, oggi rappresentano due delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Il loro concerto promette di essere uno degli eventi più seguiti della serata grazie alla loro capacità di coinvolgere il pubblico con performance energiche e appassionate.

Elodie non solo incanterà il pubblico sardo nella notte di Capodanno ma si prepara anche ad un 2025 ricco di impegni importanti. La cantante infatti tornerà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025, pronta a conquistare nuovamente critica e pubblico con un brano inedito che anticiperà il suo tour negli stadi previsto per l’estate.

A Napoli invece sarà Loredana Bertè a tenere banco insieme a Sal Da Vinci e James Senese per uno spettacolo lungo cinque ore in Piazza del Plebiscito. Un evento eccezionale dove musica e comicità si fonderanno per offrire una serata all’insegna dell’allegria e dell’intrattenimento puro.

Altri artisti saranno protagonisti nelle diverse città italiane: dai Negramaro ad Alghero fino ad Achille Lauro a Cosenza, passando per Biagio Antonacci a Palermo e Gaia ad Oristano. Ogni concerto gratuito rappresenta una preziosa opportunità per vivere momenti indimenticabili all’insegna della buona musica sotto le stelle dell’ultimo giorno dell’anno.

La televisione italiana contribuirà anch’essa alla magia della serata trasmettendo due grandi eventi: “L’anno che verrà” da Reggio Calabria su Rai 1 condotto da Marco Liorni mentre Canale 5 proporrà lo show da Catania guidato da Federica Panicucci. Due occasioni imperdibili per chi preferisce godersi lo spettacolo dal calore della propria casa ma desidera comunque sentirsi parte delle celebrazioni diffuse su tutto il territorio nazionale.