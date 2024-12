Amici 24, rumors nel programma ma il pubblico è sicuro: “È nata una nuova coppia”

Ultime dalla trasmissione Amici 24: secondo insistenti rumors anche fuori dal programma, il pubblico è sicuro: “È nata una nuova coppia”

Nel mondo dello spettacolo e della televisione, le dinamiche interpersonali tra i protagonisti di un reality show o di un talent come Amici possono trasformarsi in argomento di fervente discussione tra il pubblico. Questo è esattamente ciò che sta accadendo nella ventiquattresima edizione del famoso programma Amici, dove sembra che stia sbocciando una nuova storia d’amore tra due dei suoi allievi più seguiti.

Stiamo parlando della ballerina Francesca e il cantante Nicolò. La teoria di una possibile relazione amorosa tra i due giovani artisti non è affatto recente. Già da alcuni mesi, infatti, alcuni fan attenti avevano iniziato a sospettare che fra Francesca e Nicolò potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, è stato un video pubblicato recentemente a far letteralmente impazzire il web e a riacutizzare le speculazioni.

Francesca e Nicolò, oltre l’amicizia?

Le prime voci su un possibile interesse reciproco sono emerse intorno alla metà di novembre quando Nicolò, dopo aver vinto la Superchallenge di Oreo proprio contro Francesca, ha scelto lei per accompagnarlo durante la Super Experience – una cena di gala. La motivazione addotta dal cantante fu quella di voler approfittare dell’occasione per conoscere meglio la ballerina, dato che era appena entrata nella scuola. Questa scelta non passò inosservata agli occhi dei fan più attenti che iniziarono a ipotizzare l’eventuale nascita della nuova coppia.

Nonostante queste prime supposizioni, fino ad ora non si erano avute conferme ufficiali né tantomeno evidenze tangibili del fatto che tra Francesca e Nicolò potesse esserci qualcosa oltre l’amicizia. Anzi, durante i daytime del programma non sono mai state mostrate interazioni particolari che potessero far pensare ad un “feeling” speciale fra i due giovani artisti.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega diversa quando Francesca ha pubblicato su TikTok un video nel quale danza insieme a Nicolò il passo a due realizzato originariamente con Sebastian. Questa clip ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico fedele del talent show facendo esplodere nuovamente le teorie sulla loro presunta relazione.

Va detto anche che Francesca risulta essere molto corteggiata all’interno della scuola da Vybes – altro concorrente – ma sembra chiaro come l’allieva prediletta dalla maestra Deborah Lettieri non mostri particolare interesse verso quest’ultimo sotto l’aspetto sentimentale.