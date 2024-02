Ascolti tv, ‘Doc – Nelle tue mani’ stravince prime time

(Adnkronos) – La sesta puntata di 'Doc – Nelle tue mani 3' domina la classifica deli ascolti della prima serata di ieri con 4.751.000 telespettatori e il 24,7% di share. Canale 5 con 'Terra Amara' ha ottenuto invece 2.759.000 telespettatori e il 14,9%. Terzo gradino del podio per Tv8 che con la gara di ritorno degli spareggi di Europa League: Roma-Feyenoord ha totalizzato 1.418.000 telespettatori e il 7,3%. Italia 1 con 'Le Iene presentano: Inside' ha registrato 1.333.000 telespettatori e l'8,6% di share, mentre 'Dritto e Rovescio' su Retequattro ne ha raccolti 807.000 con il 5,2% e 'Splendida Cornice' su Rai3, 786.000 con il 4,2%. Su La7 'Piazzapulita' ha interessato 621.000 telespettatori con il 4,1% di share e Rai2 con 'Anna' ha conquistato 655.000 telespettatori con il 3,4%. Nove chiude la classifica del prime time di ieri con 'Only Fun – Comico Show', visto da 520.000 telespettatori pari al 2,7% di share. Rai1 è in testa alla classifica dell'access prime time con 'Cinque Minuti', visto da 4.364.000 telespettatori (20,8%) e, a seguire, con 'Affari Tuoi' (5.373.000 telespettatori, share 24,6%), mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha ottenuto 3.368.000 telespettatori e il 15,4% di share. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è in vetta con 'L’Eredità' (4.624.000 telespettatori, share 26,2%). Su Canale 5 'Avanti un altro!' ha segnato invece il 20,4% di share con 3.471.000 telespettatori. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 ha visto, nell'intera giornata, la Rai al 32,7% con 2.869.000 telespettatori e Mediaset al 26,6% con 2.360.000 e, in prima serata, la Rai al 32,5% con 6.945.000 telespettatori contro i 5.491.000 e il 25,7% di Mediaset. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)