Artrite psoriasica, Celano (Apmarr) ‘informazione per riconoscere i sintomi’

(Adnkronos) – “La raccomandazione è sempre quella di ascoltare i consigli del medico, ma è importantissima l'informazione perché aiuta la persona a riconoscere i sintomi” precocemente. Così Antonella Celano, presidente, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr) intervenendo a. Margine della presentazione di ‘vicini di pelle’ di Abbvie, il test online che aiuta a identificarne segni e sintomi dell’artrite psoriasica. “L'impatto sulla qualità della vita della malattia è molto importante, devastante oserei dire – continua Celano – Avere una diagnosi di artrite psoriasica significa avere una diagnosi di una patologia cronica, che ti accompagnerà per tutta la vita e che dovrai curare per tutta la vita. E’ importante che il medico spieghi che si tratta di una patologia cronica”. Inoltre “è una patologia che se non curata precocemente e in maniera adeguata porterà ovviamente degli effetti devastanti. Quello che si raccomanda – aggiunge – è sempre un'aderenza alla terapia, l’ascolto dei consigli che il medico dà, assumere i farmaci come prescritto e non arrendersi, anche perché, molto spesso, ci sarà anche necessità di provare più farmaci prima di arrivare ad una terapia adeguata". "Se non si ha una diagnosi precoce, una cura precoce, un'aderenza terapeutica – conclude Celano – ovviamente la patologia mostrerà tutti i suoi segni e la qualità della vita della persona sarà segnata dal dolore e segnata, molto spesso, anche dalle macchie che creano anche uno stigma nella qualità della vita quotidiana. Senza una cura adeguata, una persona affetta da artrite psoriasica avrà difficoltà a svolgere le attività di vita quotidiana, al lavoro”, problemi nella “vita di relazione, in famiglia”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

