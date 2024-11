Arte y Pasiòn: moda e flamenco in un evento by Enfasi Gioielli

In occasione della Giornata Mondiale del Flamenco, Enfasi Gioielli azienda di gioielli artigianali dalla forte impronta partenopea, presenta le sue 9 nuove collezioni in argento con dettagli in oro, frutto di una sapiente lavorazione manuale e di una creatività pensata per esaltare la bellezza di ogni donna nella sua diversità, unicità e carisma.

L’evento, “Arte y Pasiòn”, un connubio tra moda, artigianato, musica e danza, avrà luogo sabato 16 novembre alle 17.30 a Piazza Nicola Amore 6 (interno galleria), prevede una sfilata di gioielli, performance di flamenco e dj-set d’atmosfera. Sarà presentato da Ettore Dimitroff e seguito dalle telecamere di In Città, format televisivo condotto dalla giornalista Lorenza Licenziati.

Le nuove collezioni Enfasi Gioielli sono: Sinuosa, espressione di seduzione e ciclicità cosmica; Alta Marea, creata per raccontare lo stile ricco e potente come il mare avvolto da mistero e vita; Torcion, simbolo di armonia ed energia intrecciata, Rosa Astratta, un omaggio alla personalità e alla freschezza; Perle, per donne di classe e stile irresistibile; Flowers, delicatezza e bellezza romantica; Vibrazioni, energia dirompente e anima indomabile; Briolet, una linea ispirata alla maestosità della natura, Pasiòn, creazione artigianale ispirata alla passionalità e alle linee estetiche dell flamenco. Gioielli cardine della linea Pasión sono la Bailaora e il Ventaglio: il primo è il simbolo della danza flamenca e della passione che contraddistingue quest’arte; il ventaglio è accessorio ormai di uso comune ma cela un linguaggio comunicativo segreto.

<<Amo le condivisioni – racconta Salvatore Gillini, jewel designer di Enfasi Gioielli – e ogni anno per la sfilata delle nuove collezioni punto sull’intreccio delle arti per dar voce a una creatività diffusa. Quest’anno Enfasi sposa l’arte andalusa grazie alla collaborazione con Elckjaer Franco Bono, esponente di spicco del flamenco partenopeo>>.

Sarà Elckjaer ad “aprire le danze” dopo il cocktail di benvenuto con un’opera classica spagnola, La Carmen di Bizet: una piccola suite tratta da una delle opere più note della lirica mondiale. Seguirà la sfilata della nuove collezioni Enfasi Gioielli; e ancora, altre due esibizioni di Flamenco: Las Sevillanas, un pezzo di pura danza andalusa proposta in chiave napoletana sulle note di Nando Citarella (I Tamburi del Vesuvio) e altre coreografie di fusione per creare un piccolo viaggio nel mondo del flamenco che partendo dalla musica classica passa attraverso la danza pura, per approdare nella contaminazione musicale.

La serata sarà ricca di ulteriori esibizioni: Tommaso Pezzella – in arte Inés Rodriguez – attraverso un baule che si porta dietro, racconta il mondo al femminile e lo fa anche attraverso il flamenco e la Spagna; l’artista poliedrica Bea Ribe Escudero, pittrice, soprano e violoncellista jazz che accompagnerà con la sua voce la Franco Bono nella suite tratta dalla Carmen.

Ospite della serata il giornalista sportivo Gianluca Gifuni che ci racconterà della sua passione per il collezionismo di stadi in miniatura e tanti aneddoti sullo sport. A lui, per l’occasione Salvatori Gillini dedicherà la collezione Stadio Maradona, una linea di gioielli in argento, collane, bracciali e portachiavi che prendono spunto dalle forme dello stadio, luogo simbolo dello sport ma anche della musica e dello stare insieme.

Nel corso della serata la maestra di flamenco Julia Garcia Jimenez riceverà un premio alla carriera: un prezioso cadeau di Enfasi, delle nacchere in argento che portano il suo nome. Infine, come da tradizione, i partecipanti avranno la possibilità di vincere un gioiello della nuova collezione grazie a un’estrazione speciale.

Special thanks The Fashion Dance e Caterina Castiello.