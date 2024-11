Chi è La talpa 2024? Un tatuaggio svela la verità

Chi è La talpa 2024 che ha già fatto eliminare Ludovica Frasca? Un tatuaggio svela la verità sul reality show condotto da Diletta Leotta.

Dopo mesi di attesa, La talpa 2024 è ufficialmente tornata in onda con un’edizione tutta nuova condotta da Diletta Leotta e che ha come concorrenti, tra i quali si nasconde anche la talpa, i seguenti personaggi: Andrea Preti; Lucilla Agosti, Gilles Rocca, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Veronica Peparini e Andreas Muller, che partecipano come unico concorrente.

Ludovica Frasca è stata la prima eliminata della nuova edizione de La talpa e, in un video pubblicato su Mediaset Infinity, ha svelato chi, secondo il suo punto di vista, potrebbe essere la talpa. “Non ho seguito nessuna strategia di gioco, ho seguito un’intuizione sbagliata. Fossi stata io la talpa avrei fatto come già sta facendo qualcuno di loro, ovvero li avrei sviati. Sviare sulle informazioni […] Lucilla non me la conta giusta! Poi se avrò ragione verrò da voi e vi dirò potevo vincere e invece sono uscita per prima. Gilles è onesto, ma potrebbe essere un colpo di scena”, le parole della prima eliminata del reality. Tuttavia, a fornire qualche indizio su chi potrebbe essere realmente la talpa è Deianira Marzano.

Chi è La talpa: l’indizio di Deianira Marzano

In ogni puntata, tutti i concorrenti, oltre ad affrontare diverse prove tra cui la “Grande prova” con cui possono incrementare il montepremi, i concorrenti devono provare a capire chi sia davvero la talpa. Riuscire ad individuare il concorrente spia, tuttavia, non è affatto facile. A fornire qualche indizio sull’identità della talpa è Deianira Marzano che, osservando attentamente il tatuaggio di una concorrente, ha riconosciuto un probabile indizio.

Secondo Deianira Marzano, la talpa potrebbe essere Marina La Rosa. Il motivo? Il logo del reality show che rappresenterebbe la rosa dei venti e che, quindi, potrebbe fare riferimento alla storica ex gieffina. Se così fosse, come fa sapere l’esperta di gossip, richiamerebbe quanto accaduto nella precedente edizione: all’epoca, la talpa era Franco Trentalance e l’indizio era proprio la presenza di tre lance.

Sarà, dunque, Marina La Rosa la talpa? Ad oggi, tuttavia, la maggior sospettata è Lucilla Agosti che, nel corso della prima puntata, a scatenato malumori con il suo atteggiamento.