Arte, la galleria Contini porta alla Nuvola Botero, Mitoraj e Park Eun Sun

(Adnkronos) – La Galleria d'Arte Contini porta alcuni degli artisti tra i più prestigiosi dell'arte moderna e contemporanea alla 'Nuvola', nella Capitale, dove è in corso 'Roma Arte in Nuvola', la Fiera internazionale di arte moderna e contemporanea. "Siamo presenti con i nostri artisti di galleria, artisti internazionali come Fernando Botero, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, Pablo Atchugarry, Park Eun Sun e tanti altri come Mario Arlati ed Enzo Fiore", afferma all'Adnkronos Stefano Contini, fondatore della galleria d'arte che gestisce insieme alla moglie Riccarda, e si sviluppa su due città e quattro sedi a Venezia e Cortina d'Ampezzo. Secondo Contini, la Capitale dovrebbe avere un ruolo nella valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea: "Roma si merita una grande Fiera e speriamo che nel tempo cresca – sottolinea Riccarda Contini – Le Fiere sono grandi nel momento in cui è grande lo spettacolo". Intanto la Galleria d'Arte Contini ha già molti progetti in cantiere per il prossimo anno: "Faremo una mostra di Pablo Atchugarry nella nostra sede di Venezia da aprile a novembre, poi le sculture monumentali di Atchugarry saranno alla Città delle Arti e della Scienza di Valentia". Altri eventi vedranno protagoniste le opere di Igor Mitoraj, scultore del quale nel 2024 ricorreranno dieci anni dalla morte: "Inaugureremo una mostra di Mitoraj a maggio con le sculture monumentali nell'hotel MarePineta di Milano Marittima poi le sue saranno al teatro di Siracusa e in un'altra mostra a Marbella". Ancora, una mostra di sculture di Manolo Valdés sarà "in piazza San Marco e una mostra dell'artista coreano Park Eun Sun si terrà a Pietrasanta". —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

