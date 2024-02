Arriva Vicenza Classic Car Show

(Adnkronos) –

Vicenza Classic Car Show sarà il grande evento di primavera per chi ama i motori, d'epoca e contemporanei. Dal 19 al 21 aprile prossimi la Fiera di Vicenza ospiterà la prima edizione di Vicenza Classic Car Show. Sarà un percorso espositivo atto a valorizzare la memoria storica dei brand automobilistici riunendo in un unico contesto collezionisti, appassionati di motori e semplici curiosi. Durante la manifestazione la prestigiosa Casa d’Aste Wannenes batterà vetture e moto d'epoca di assoluto prestigio. Il giorno clou sarà sabato 20 aprile. Tra le auto presenti ci saranno vetture classiche dall’appeal intramontabile, passando per le accattivanti Youngtimer, fino ai pezzi unici che vogliono essere le star di domani. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)