Castrol lancia un nuovo lubrificante completamente sintetico

Castrol lancia TRANSMAX DUAL MULTIVEHICLE, un nuovo fluido completamente sintetico per trasmissione a doppia frizione (DCT) in bagno d’olio. Il nuovo lubrificante è stato progettato per garantire cambi marcia sempre più fluidi. In media, una trasmissione automatica moderna può contenere fino a 1.000 componenti e un’autovettura effettuare fino a 88.000 cambi di marcia ogni anno durante una tipica guida in urbana. Questo comporta un forte stress per la trasmissione, da qui il nuovo proditto di Castrol che è dotato di molecole di controllo attivo che regolano automaticamente l’attrito al variare della pressione e della velocità.

Simon Gurney, Technology Deployment Manager di Castrol, ha dichiarato: “Le odierne trasmissioni a doppia frizione in bagno d’olio sono molto impegnative, risulta quindi fondamentale proteggerle dalle pressioni al fine di evitare guasti ai componenti. TRANSMAX DUAL MULTIVEHICLE con Smooth Drive TechnologyTM di Castrol, frutto di un lungo processo di test e sviluppo, offre una protezione senza eguali per la maggior parte dei DCT in funzione in Europa, fornendo alle officine una soluzione pronta all’uso”.

