Arriva il parco sulla riva del Tevere, tra Marconi e Magliana aree per sport e bimbi

Un prato verde, fontanelle con area fitness e giochi per bimbi: è il nuovo parco di Ponte Marconi, sulla riva del Tevere, inaugurato oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della fine dei lavori sulla nuova area di affaccio sulla sponda destra del fiume. La Regione Lazio ha eseguito direttamente gli interventi: il parco ha una superficie di circa 3,5 ettari e si sviluppa da via Lungo Tevere di Pietra Papa a Monte del Ponte Marconi. Preliminarmente è stato necessario effettuare uno sgombero di un insediamento abusivo, successivamente è stata svolta la bonifica e pulizia dell’area, tra luglio e agosto del 2021. L’importo complessivo delle operazioni iniziali è stato di circa 335 mila euro.

“Grazie a tutta la squadra di amministratori e amministratrici che hanno realizzato quest’area bellissima – ha dichiarato Zingaretti -. Da questo parco sono state tolte oltre 600 tonnellate di rifiuti ed è stato fatto un investimento di 1,6 milioni per dare quello che i cittadini della zona chiedono giustamente da anni, un luogo di condivisione, una piazza dove poter far giocare i bambini e praticare sport. Il 3 novembre in Consiglio regionale discuteremo un’importante legge” il Collegato al bilancio “che doterà finalmente Roma di poteri urbanistici che non ha mai avuto e che permetteranno alla città di correre molto di più sulla realizzazione delle opere pubbliche – ha ribadito il governatore -. Ma oggi è un giorno importante perché tutto questo è avvenuto grazie a una grande collaborazione istituzionale a leggi vigenti: è vero che ci sono burocrazia e ritardi, ma quando le amministrazioni collaborano per migliorare la vita delle persone, allora le cose si possono fare”, ha concluso Zingaretti.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Gualtieri: “È una grandissima gioia oggi inaugurare un luogo meraviglioso insieme a un patto di collaborazione che rappresenta un modello avanzato e innovativo di come le istituzioni possono lavorare in squadra, con in più un ulteriore allargamento alle associazioni e ai cittadini del territorio – ha spiegato Gualtieri -. Ringrazio la Regione e il presidente Zingaretti per il lavoro, il coraggio e l’impegno che ha portato a un risultato bellissimo che per noi rappresenta un modello di come la città si può riappropriare del suo fiume, portando luoghi e spazi di qualità e di incontro e ricchi di verde nei quartieri, come questo, in cui c’è più bisogno di piazze e parchi. La Regione si occuperà della manutenzione straordinaria, il Comune di quella ordinaria e il Municipio avrà la presa in carico e la gestione del parco coinvolgendo a sua volta i cittadini per una piena condivisione delle responsabilità di questo straordinario bene comune della città”, ha concluso il sindaco.

Per rendere più veloci i lavori di rigenerazione e riqualificazione dell’area, l’intervento di sistemazione del Parco Marconi e del Parco Tevere Magliana è stato suddiviso in due lotti esecutivi. In particolare, nel primo lotto, ultimato a fine settembre scorso, sono stati realizzati interventi per circa 500 mila euro. Tra gli interventi principali l’esecuzione delle opere edili strutturali del Parco di Marconi: rampa di accesso al parco, pavimentazioni, recinzioni, parapetti e predisposizioni degli impianti; e la sistemazione del Parco di Magliana, con la realizzazione di pavimentazioni, recinzioni, parapetti e l’adeguamento degli impianti esistenti. Nel secondo lotto invece del valore di 638 mila euro e in corso di ultimazione, è prevista la fornitura in opera di arredi (panche, tavoli, cartellonistica), attrezzature e giochi (per bambini, ginnici, fitness e sperimentali ovvero di equilibrio, sonori) a servizio del nuovo Parco di Marconi, e integrazione degli arredi e dei giochi a servizio del parco di Magliana. Inoltre, entro il prossimo mese di novembre è prevista la piantumazione di alberature e arbusti nel Parco di Marconi e nel parco di Magliana a cura del progetto Ossigeno della Regione Lazio.

Infine, risultano in corso di espletamento le procedure per l’affidamento della fornitura in opera di due chioschi a servizio del nuovo Parco di Marconi e del Parco di Magliana, per un importo complessivo di circa 157 mila euro. La giunta capitolina ha approvato l’accordo di collaborazione con Regione Lazio e Municipio Roma XI per la gestione e manutenzione delle aree. In particolare, con tale accordo, a partire dal primo gennaio 2023, verranno affidati al Municipio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle vasche d’acqua, il controllo dello stato degli arredi e delle aree gioco, la verifica del funzionamento degli impianti, la pulizia delle pavimentazioni, il decespugliamento delle aree golenali e degli argini, lo svuotamento dei cestini, la manutenzione dei percorsi e delle recinzioni, la cura delle piante e la piantumazione di nuove alberature. Per la realizzazione di questi interventi Roma Capitale ha previsto il trasferimento al Municipio Roma XI di uno stanziamento annuale di 250 mila euro. All’inaugurazione hanno partecipato anche l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e il presidente del Municipio Roma XI, Gianluca Lanzi.

