Arrestato corriere della droga, sorpreso con cento chili di hashish su via Aurelia a Roma

Trasportava cento chili di hashish divisi in tre balle da 33 chili l’uno: per questo è stato arrestato un uomo sulla via Aurelia a Roma, a pochi metri dalla la rampa di immissione dal Gra in direzione Civitavecchia. A fermarlo per un controllo i poliziotti del distretto di Primavalle che si sono accorti che l’uomo viaggiava senza copertura assicurativa. L’atteggiamento particolarmente nervoso del conducente ha indotto gli agenti a effettuare un’ispezione più approfondita del veicolo, e così è stata scoperta la droga: era confezionata in panetti da un etto, 300 per ciascuna balla. L’uomo ora si trova in carcere.

