Arrestata la sindaca di Terracina

Roberta Tintari, sindaca di centrodestra di Terracina, città in provincia di Latina, è stata arrestata – e si trova ai domiciliari – con l’accusa di corruzione, nell’ambito di un’operazione dei carabinieri. Come riporta l’agenzia di stampa Nova a quanto si apprende, misure cautelari hanno riguardato anche altri esponenti dell’amministrazione, tra cui due assessori e il presidente del consiglio comunale.

Tintari è stata eletta nel 2020 con il sostegno della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Cambiamo con Toti e due liste civiche di orientamento di centrodestra. Le indagini sono in capo alla procura di Latina. Le operazioni sono tutt’ora in corso.

“La notizia di oggi è veramente preoccupante – commentano in una nota in una nota gli esponenti nazionali di Europa verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, insieme a quelli di Europa verde Lazio, Filiberto Zaratti e Simona Saraceno, e di Europa verde Terracina, Gabriele Subiaco – perché pone davanti all’evidenza di una politica che non mette l’interesse pubblico al centro della sua azione amministrativa. Anche per quel che riguarda le concessioni balneari, quanto sta succedendo in provincia di Latina rafforza la posizione di noi Verdi: bisogna ripristinare la legalità nella gestione del demanio, un demanio grazie al quale alcuni realizzano profitti altissimi, con ritorni erariali estremamente bassi per lo Stato e una forte cementificazione delle coste. L’arresto della sindaca di Terracina, espressione di Fratelli d’Italia, – concludono – si inserisce nel quadro appena descritto. Speriamo che Giorgia Meloni sia d’accordo: sono necessarie elezioni subito, per riportare la legalità in un territorio devastato dall’illegalità”.

