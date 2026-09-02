Arrestato a Roma per aver accoltellato la ex, era stato già denunciato dalla prima moglie: chi è Damiano Moncada

(Adnkronos) – Sul petto il tatuaggio “Solo Dio mi può giudicare”. Sui social le foto in palestra mentre si allena, il video al centro estetico per le iniezioni di botox, il selfie con la psicologa “la mia salvatrice”. E poi, dalla casa che divideva con il figlio, frasi motivazionali come “Solo chi osa imparare a volare”. Damiano Moncada, il 47enne romano arrestato il 24 agosto a Roma per aver accoltellato quattro volte al petto la sua ex moglie, si racconta come un uomo forte, innamorato del figlio al quale dedicava canzoni e post. Come quello in cui scriveva: “Almeno con te sono riuscito a fare qualcosa di buono nella mia vita” o “Una casa così grande per noi due soli. Con i nostri cuori riusciremo a scaldarla lo stesso”.

Nella realtà, a quanto apprende l’Adnkronos, ha alle spalle una denuncia per maltrattamenti presentata dalla prima ex moglie ai carabinieri nel 2023, che gli era poi valsa un divieto di avvicinamento (successivamente revocato). E un atteggiamento aggressivo che avrebbe portato la seconda moglie, vittima del tentato femminicidio, a chiedere la separazione. La donna avrebbe raccontato agli agenti di altre aggressioni subite in passato, spesso davanti al figlio adolescente di lui e alla figlia minorenne di lei, ma di non aver mai formalmente denunciato.

Moncada, che pare avesse occupazioni saltuarie come carrozziere e come venditore ambulante al mercato di Porta Portese, sui social ostentava la passione per il lusso, tra capi di abbigliamento firmati, orologi e catene d’oro in bella mostra, e selfie da ville con piscine o barche in porto. Ora, rintracciato dai poliziotti dopo aver lasciato la vittima in ospedale ed essersi allontanato in auto con il figlio, si trova in carcere.

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