Bancali usati e nuovi
ItaliaUltim'ora

Arrestate 10 donne accusate di un centinaio furti all’aeroporto di Malpensa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
1 minuto di lettura

VARESE (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di circa un centinaio di furti commessi presso l’aeroporto di Malpensa ai danni di passeggeri in transito.
L’indagine, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio e dalla Procura per i Minorenni di Milano, e che ha portato all’emissione delle misure cautelari in carcere per tutte le indagate, ha permesso di svelare un consolidato modus operandi: le autrici dei numerosi reati, sfruttando l’affollamento negli ascensori e occultando i movimenti con borse o giacche, distraevano le vittime per sottrarre con estrema rapidità portafogli, denaro e oggetti di valore.
La ricostruzione dei singoli episodi e l’individuazione delle autrici hanno richiesto un minuzioso lavoro di analisi e riscontro svolto dagli agenti della Polizia di Frontiera. La fulminea esecuzione dei furti, spesso consumati in pochi secondi senza che le vittime ne avessero immediata percezione, ha reso, infatti, particolarmente difficile collegare condotte avvenute in momenti e luoghi diversi.
Fondamentale è risultato l’esame capillare delle immagini di videosorveglianza, il confronto dei fotogrammi con i fotosegnalamenti e i servizi di appostamento e pedinamento.
All’esecuzione delle misure cautelari hanno preso parte, oltre alla Polizia di Frontiera di Malpensa, anche altri Uffici di polizia presenti sul territorio nazionale.
– foto ufficio stampa Polizia di Stato –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nettuno, individuati specialisti nei furti ai negozi: Un arresto ed una denuncia

15 Novembre 2018

Berrettini-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv

28 Maggio 2026

Sport e inclusione a Marina di Grosseto con Ferrero, Save the Children e Sensini

17 Giugno 2026

Camorra, smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana: 11 arresti

12 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno