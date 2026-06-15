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Ondata di raid russi sull’Ucraina, 9 morti e gravi danni a monastero patrimonio Unesco

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un’ondata di attacchi russi ha colpito nella notte l’Ucraina provocando almeno nove morti, quattro a Kiev e cinque a Kharkiv. A renderlo noto sono le autorità ucraine. “Purtroppo, il numero dei morti sale a quattro”, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Timour Tkatchenko, dopo aver comunicato una prima cifra di due vittime. Poche ore prima, il ministro dell’Interno Igor Klymenko aveva riferito che “cinque soccorritori dei servizi di emergenza statali (erano) stati uccisi mentre combattevano gli incendi” a Kharkiv. 

La Russia ha poi confermato di aver condotto un “attacco massiccio” contro siti dell’industria militare a Kiev, aggiungendo che obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e a Dnipro.  

Intanto, in seguito all’attacco, il monastero di Kyiv-Pechersk Lavra in Ucraina, fondato nel 1050 e patrimonio dell’Unesco, ha subìto gravi danni, hanno riferito le autorità locali. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha aggiunto che l’attacco ha danneggiato le linee elettriche e ha lasciato 140.000 residenti della capitale senza corrente oltre ad aver provocato 20 feriti. 

Mosca ha tuttavia negato di aver bersagliato lo storico monastero, affermando che il sito è stato invece colpito da un missile di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. “Secondo rapporti confermati, il complesso della di Kiev Pechersk Lavra è stato colpito da un missile del sistema missilistico antiaereo americano Patriot. Una delle ragioni del malfunzionamento del sistema potrebbe essere stata che i paesi occidentali hanno fornito al regime di Kiev missili ‘scaduti'”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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