Ariccia, dal 1 al 3 settembre la 71^ Sagra della Porchetta

Spettacoli musicali, animazione e cabaret andranno ad animare quest’anno la Sagra della Porchetta ad Ariccia. La kermesse ariccina, giunta alla 71^ edizione, e organizzata dal Comitato Festeggiamenti con il patrocinio del Comune di Ariccia è in programma dal 1 al 3 settembre. Tanti gli appuntamenti pensati per intrattenere coloro che verranno ad omaggiare e a degustare uno dei prodotti più conosciuti e apprezzati dei Castelli Romani: la Porchetta. Tra questi segnaliamo: lo spettacolo di cabaret di Marco Tana, lo spettacolo musicale di Lavinia Fiorani e quello della Band I Figli delle Stelle. Ad Ariccia saranno presenti, tra gli altri anche la Signora Gilda e Joe Squillo. “La Sagra- sottolineano il sindaco Gianluca Staccoli e il vicesindaco Giorgio Leopardi – è finanziata interamente da 11 aziende produttrici di Porchetta di Ariccia IGP, dagli ambulanti itineranti e da sponsor privati e non grava in alcun modo sul bilancio del Comune di Ariccia. Nel caso si dovesse registrare un utile verrà utilizzato, dal Comitato dei Festeggiamenti, per organizzare altri eventi cittadini. In questa edizione- concludono gli Amministratori- chi verrà a trovarci potrà apprezzare buon cibo, spettacoli e intrattenimento in grado di soddisfare i grandi e i bambini”. Di seguito il programma nel dettaglio:

