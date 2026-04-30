Ariccia, al Parco Romano il 1° Maggio tra benessere e consapevolezza: i laboratori olistici di Cristina Quintili

Una giornata all’insegna del benessere, della natura e della riscoperta di sé. Domani, 1° maggio, il Parco Romano di Ariccia ospiterà un’iniziativa dedicata alla crescita personale e alla consapevolezza, con protagonista la counselor professionista Cristina Quintili.

All’interno dell’Area Benessere Olistico, sono in programma due laboratori esperienziali a numero chiuso, pensati per piccoli gruppi fino a sei partecipanti, con l’obiettivo di garantire un contesto riservato e curato in ogni dettaglio.

Il primo appuntamento, alle ore 11.00, è intitolato “Anelli di Vita: Il Mio Ikigai su Legno”. Si tratta di un percorso creativo che accompagna i partecipanti alla scoperta della propria “ragion d’essere”, traducendo aspirazioni e obiettivi personali in un oggetto simbolico e tangibile. Il laboratorio prevede un contributo comprensivo dei materiali.

Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00, spazio a “La Tridimensionalità della propria Sessualità”, un’esperienza sensoriale orientata all’esplorazione consapevole del desiderio e delle diverse dimensioni dell’identità personale. Anche in questo caso è previsto un contributo con materiali inclusi.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività dedicate al benessere olistico e punta a offrire strumenti concreti per la cura di sé, in un contesto naturale che favorisce ascolto e introspezione.

Posti limitati, con prenotazione consigliata per garantire qualità dell’esperienza e tutela della privacy dei partecipanti.