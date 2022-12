Ardea, venerdì 16 dicembre il concerto di Natale ”I Tasti del cuore” al Domus Danae

Vi Aspettiamo venerdì 16 per il tradizionale Concerto di Natale. Un concerto esplosivo e carico di energia dove parteciperanno gli Apeiron Sax Quartet nella sala concerti della Domus Danae. “Con il concerto natalizio I tasti del cuore – spiega Dario Volante – rivolgiamo un invito a tutti i cittadini di Ardea, chiedendogli di unirsi a noi per scambiarci gli auguri per le feste in quella magia così unica che solo il Natale sa dare. Un grazie a tutto questo va sicuramente ai nostri sostenitori della cultura che permettono di realizzare questi importanti eventi: Banca di credito cooperativo, Farmacia Bartolomucci di Nuova Florida, Vertical House, Le case di Paola e il ristorante La Vecchia locanda.”

Il Centro di cultura domus Danae assicura che nuovi appuntamenti sono in programma per il 2023, invitando tutti gli appassionati di musica a collegarsi al sito www.domusdanae.it per conoscere tutte le novità.



Ore 20

APEIRON SAX QUARTET in Concerto

Dopo il concerto cena promozionale a 25 euro su prenotazione al 393 42 91 216

Per info. e programma dettagliato www.domusdanae.it

INGRESSO LIBERO

