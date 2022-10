Ardea, centro diurno per diversamente abili: la giunta assegna l’immobile di via Terni ad un consorzio

Nella giornata di lunedì 24 ottobre 2022, la Giunta Comunale di Ardea, all’unanimità dei presenti, ha deliberato l’assegnazione, a titolo gratuito, al “Consorzio per la gestione degli interventi e dei Servizi Sociali del Distretto Socio-sanitario Rm 6.4 Pomezia – Ardea” l’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in via Terni. All’interno di questo stabile sarà realizzato il Centro Diurno per persone diversamente abili.

L’assegnazione è stata effettuata ai sensi dello Statuto del Consorzio stesso e in ottemperanza al Piano di Zona 2021/2023; inoltre, i lavori di sistemazione della struttura sono stati ultimati, come risulta dal certificato trasmesso dall’Ufficio Tecnico nelle scorse settimane.

«Finalmente sul territorio di Ardea sarà istituito un luogo idoneo ad accogliere le persone diversamente abili, così come previsto dal Piano di Zona – commenta l’Assessore ai Servizi alla Persona, Simone Centore -. Insieme al Sindaco e ai colleghi Assessori abbiamo approvato all’unanimità questa delibera che ha dato il via alle procedure che presto permetteranno alle famiglie della zona di non dover più allontanarsi dal territorio per usufruire di un prezioso servizio come questo».

Stando a quanto deliberato, ora spetterà al Consorzio provvedere al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento del Centro Diurno.

