Ardea: 200 donazioni tra coperte ed abbigliamento invernale per Ora Italia

In ORA ITALIA Ardea abbiamo deciso di anticipare il freddo della stagione invernale ormai alle porte con l’iniziativa della raccolta solidale ed abbiamo fatto bene visto il calo delle temperature di questi giorni.

Anche la situazione di crisi economica in cui versa il nostro territorio Ardeatino, come tutti sanno, sta producendo gravi situazioni di bisogno in tante famiglie ed abbiamo deciso di essere presenti con un veicolo di autentica solidarietà come il suddetto progetto “1 coperta scalda 2 cuori”.

I risultati sono stati importanti, infatti grazie alle donazioni di 𝐪𝐮𝐚𝐬𝐢 𝟐𝟎𝟎 𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐝 𝐚𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢, possiamo ora distribuire un pò d’affetto e calore a chi vive in situazioni di disagio.

Tanti i nuovi iscritti che ancora hanno un forte senso solidale e di comunità cittadina.

Abbiamo lavorato insieme per quasi un mese ed i risultati non ci hanno sorpreso in quanto sono stati frutto di una sinergia “Ora Italia” tra il coordinamento nazionale nella persona di Leonzia Gaina, il regionale, il provinciale Massimo Blandini e cittadino di Ardea.

𝑉𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑎 e 𝑖𝑙 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 “𝐴𝑙 𝐶𝑎𝑣𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑖 𝐴𝑟𝑑𝑒𝑎” 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑆𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎.

𝑼𝒏 𝒓𝒊𝒏𝒈𝒓𝒂𝒛𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒍 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒂𝒄𝒐 𝒅𝒊 𝑨𝒓𝒅𝒆𝒂 𝑴𝒂𝒖𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐 𝑪𝒓𝒆𝒎𝒐𝒏𝒊𝒏𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒊 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂 𝒆𝒅 𝒉𝒂 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒐𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒕𝒐 𝒍’𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒍𝒊 𝒕𝒓𝒂 𝒊 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂𝒅𝒊𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝑨𝒓𝒅𝒆𝒂.

Ed infine il ringraziamento più importante,

𝟐𝟎𝟎 𝐕𝐎𝐋𝐓𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐙𝐈𝐄 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐯𝐨𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐯𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐥𝐞.

Siamo pronti per la distribuzione della raccolta solidale ed altrettanto pronti per il prossimo evento dedicato ai bambini di Ardea del quale a breve vi daremo i dettagli.

ORA ITALIA coordinamento di Ardea