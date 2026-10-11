Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Aprilia, scintille tra Bezzecchi e Fernandez: dalle polemiche al duello in pista poi Bez si prende la vittoria

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Continua a essere alta la tensione tra Marco Bezzecchi e Raul Fernandez dopo l’incidente al via della Sprint di Mandalika, che ha visto coinvolti proprio i due piloti. Il contatto ha lasciato strascichi e il botta e risposta nel post-gara non è bastato a chiudere la questione. Anche nel Warm Up di oggi del Gp d’Indonesia, infatti, tra i due sono volate altre parole, confermando un clima tutt’altro che disteso. Una rivalità che ha continuato a far discutere alla vigilia della gara, con gli occhi puntati sul possibile confronto in pista. Alla fine, però, la situazione non è degenerata e tutto si è risolto senza ulteriori episodi controversi. A prendersi la scena è stato Bezzecchi, capace di conquistare la vittoria davanti a Fernandez. Dopo le scintille e le polemiche, dunque, è stato il risultato della gara a parlare: Bez ha avuto la meglio in pista, mettendosi alle spalle il rivale in un fine settimana caratterizzato da una tensione mai del tutto sopita. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tumori Degrassi (Andos): “Accompagnare in tutti gli aspetti il percorso di cura”

29 Giugno 2026

Infiamma la protesta degli studenti in Francia: incendio in una scuola a Metz, fermato 15enne per aggressione

3 Ottobre 2026

Anziana raggirata a Procida, rubati soldi e gioielli: il truffatore ha 13 anni

18 Agosto 2026

Juventus-Frosinone 3-2, gol di Rugani allo scadere e Allegri sorride

25 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno