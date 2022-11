Aprilia: pronti per il “Calendario Unico degli Eventi”

In previsione delle festività natalizie, sono stati riaperti i termini per la raccolta di proposte progettuali da inserire nel “Calendario Unico degli Eventi” annualità 2022. Con deliberazione di giunta comunale numero 46 del 24 marzo 2022, e’ stato istituito il calendario unico degli eventi cittadini con lo scopo di coordinare, valorizzare e meglio gestire le manifestazioni da svolgersi nel corso dell’anno nella città di Aprilia. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 18.11.2022, facendo salve comunque le proposte già acquisite. L’inserimento dell’iniziativa nel “Calendario Unico degli Eventi”, ricorda l’amministrazione comunale, garantirà diritto di priorità rispetto agli eventi non calendarizzati ed il sostegno da parte dell’assessorato del terzo settore quello dedicato a Cultura, Sport, Spettacolo, Turismo e Tempo Libero.

“Dopo due anni di Pandemia è importante stimolare il territorio alla partecipazione nelle manifestazioni culturali e artistiche della città, spiegano gli assessori Alessandro D’Alessandro (Attività produttive) e Gianluca Fanucci (Cultura), un cartellone di eventi annuale che contenga le manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale e quelle messe in piedi dal tessuto sociale cittadino. Riteniamo imprescindibile, specie nel periodo natalizio, il contributo delle associazioni, dei comitati e quello dei tantissimi gruppi che svolgono attività in città. Lo scopo principale del calendario è quello di promuovere il nostro territorio nella sua totalità, di evidenziare le sue peculiarità e mostrarne le eccellenze”. Possono presentare domanda tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a: – candidare iniziative da inserire nel programma ufficiale della manifestazione istituzionale ”Natale Apriliano”; – realizzare in proprio eventi e/o iniziative nel periodo compreso tra il 01 dicembre 2022 e l’08 gennaio 2023. Le domande non hanno valore impegnativo né vincolante, né per i soggetti proponenti né per il Comune di Aprilia, che ha la facoltà di inserire le richieste nel “Calendario Unico degli Eventi” a seguito di valutazione tecnica delle candidature e dei contenuti delle proposte. La modulistica e le modalità di partecipazione sono all’interno del sito del Comune di Aprilia.

