Aprilia: donazione nuovi arredi alla biblioteca

La giunta guidata dal sindaco Antonio Terra nelle scorse ore ha ricevuto la donazione di nuovi arredi per la biblioteca comunale “Giacomo Manzù” da parte dell’associazione culturale Napo87. Il gruppo apriliano Napo87, nato con lo scopo di dare seguito e valorizzare le idee di Roberto Fiorentini, in virtù del rapporto creato con la comunità e l’amministrazione comunale con la quale ha condiviso diverse iniziative nel ricordo di Fiorentini, ha voluto donare nuovi arredi per le sale lettura e consultazione della struttura comunale di largo Marconi.

“Il mobilio andrà ad arredare i locali non appena terminerà l’intervento di riqualificazione della biblioteca, spiegano l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso e l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci, successivamente la riqualificazione interesserà la sala Manzù e la sala intitolata a Roberto Fiorentini. Ringraziamo l’associazione Napo87 e la famiglia Fiorentini per il bellissimo e generoso gesto nei confronti della comunità studentesca e per la serie di iniziative messe in campo negli ultimi mesi alle quali ci piace partecipare e dare il pieno sostegno”. Tra gli ultimi progetti realizzati nel nome di Roberto Fiorentini in collaborazione con l’amministrazione comunale si ricordano: il concorso di poesie svoltosi presso l’Istituto comprensivo Toscanini, la Presentazione del volume di Roberto Fiorentini “Livio Odescalchi nipote di Papa Innocenzo XI” avvenuta recentemente in aula consiliare, la gestione da parte dell’associazione Napo87 dell’area verde di via La Malfa al momento oggetto di un intervento di riqualificazione e l’intitolazione di una sala all’interno del complesso della biblioteca comunale.

