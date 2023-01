Apertura nuovo round di investimenti per la startup PopulaRise

Fisio fit

Dopo il primo round di investimenti risalente a Dicembre 2021, con il quale si erano raccolti 185k euro che avevano permesso alla neonata startup PopulaRise di sviluppare la propria App e consolidare il team che ad oggi conta 10 membri, il CEO Andrea Croce annuncia l’apertura di un nuovo round ponte con l’emissione degli SFP per un totale di 600k euro(ad oggi 70k committed). La società comunica la prima importante scadenza del 15 Febbraio, che garantisce agli investitori la scontistica maggiore sulla valutazione della società. Entro la fine del 2023, lo scopo di questo nuovo aumento di capitale sarà l’allargamento della community a 30k di iscritti all’App, la realizzazione di 300k euro di fatturato derivante dall’acquisizione di almeno 30 nuovi clienti e dalla collaborazione con 5 agenzie di comunicazione e triplicare il team DEV per garantire maggiore velocità nel rilascio di nuove feature e per lo sviluppo di SaaS.

In questo modo la startup varesina potrà presentarsi al round da 2,4 milioni (previsto per Giugno 2024) con delle metriche che garantiscano una valutazione vicina ai 6 milioni entro inizio 2024.Nata nel settembre 2021, PopulaRise ha sviluppato la prima piattaforma di “Popular People Marketing” che offre alle aziende campagne di influencer marketing altamente performanti, in collaborazione con la sua community: migliaia di persone disposte a condividere contenuti nei propri profili social in cambio di crediti. Attraverso questo servizio innovativo, l’obiettivo è quello di far interagire e collaborare l’utente, offrendo l’occasione di sentirsi parte del marchio e sostenere le aziende, le quali potranno giovare di una visibilità esponenziale, attraverso una pubblicità realizzata da persone comuni e non da celebrità. Infatti, grazie al sistema basato sull’Intelligenza Artificiale, ogni aspetto della campagna di influencer marketing viene monitorato e valutato. Già dai suoi inizi, PopulaRise è riuscita a stabilire dei rapporti commerciali duraturi e di qualità con importanti brand.

A Settembre2022è stata eletta dal comitato di selezione di IBAN (Italian Business Angels Network) come startup a più alto potenziale di crescita per il trimestre Giugno-Settembre. Il Ceo Andrea Croce, grazie al lavoro del suo team Dev, in collaborazione con i team Marketing e Commerciale, punta verso nuove frontiere della tecnologia e a sviluppare nuove relazioni di business anche all’estero.