Anzio: Successo per gli eventi olistici estivi

Oriente e Benessere Accademia delle Arti continua con nuovi incontri a settembre

Conclusi con grande successo di partecipazione gli eventi estivi “Holistic Summer Event”, organizzati da Oriente e Benessere Accademia delle Arti di Natascia e Romina Malizia (Giornaliste Pubbliciste Ordine dei ​Giornalisti Lazio, Scrittrici, esperte in ​Comunicazione, Organizzatrici di eventi, ​Web & Graphic Designer, Social Creator, ​Docenti c/o Edison School. Operatrici Olistiche specializzate nel ​Riequilibrio Energetico: Radionica e ​Radiestesia, Pendoli Egizi, Pendolo Ebraico ​Cabalistico, Sciamanesimo, Naturopatia, ​Cristalloterapia, Rune, Ching, Ipnosi NON terapeutica, M° Danze Awalim Danze Orientali).

Sono state giornate all’insegna della meditazione, spiritualità, Radiestesia, Radionica, Aromaterapia ed arte Sciamanica per la crescita spirituale.

Ripercorriamo insieme le giornate svoltesi all’insegna del benessere olistico e riequilibrio energetico. La Caccia Sciamanica è una pratica che rientra in quello che noi chiamiano “l’Arte Sciamanica per la crescita Spirituale“. Recandosi presso il bosco all’interno di Laghetto Granieri, è stata seguita la pratica Sciamanica dei nativi Indiani d’America per la costruzione di elementi energetici come il Pendolo Sciamanico ed il Bastone Sciamanico. Non poteva mancare il Seminario sulla Psicoaromaterapia Sciamanica ed il Viaggio Sciamanico.

La Psicoaromaterapia Sciamanica è una ​pratica che combina elementi dell’Aromaterapia ​e 𝖽ello

Sciamanesimo per promuovere il ​benessere fisico, mentale e spirituale. Questa ​disciplina si basa sull’uso degli Oli Essenziali, ​integrando tecniche Sciamaniche e approcci ​psicologici per lavorare sulla mente e sull’anima. Nella ​psicoaromaterapia sciamanica, vengono ​scelti oli specifici che hanno significati ​simbolici e proprietà curative che risuonano ​con i principi sciamanic𝗂.

Il Viaggio Sciamanico è una forma di esplorazione dell’inconscio e ​del Regno Spirituale, che secondo la cosmologia sciamanica è suddivisa in tre differenti Mondi, il Mondo di Sotto, il Mondo Superiore, il Mondo di Mezzo, con lo scopo di incontrare il proprio Animale di Potere, o Animale Totem in cui ricevere consigli per ritrovare il proprio equilibrio energetico.

Il viaggio alla scoperta dell’anima è continuato con il Seminario Gratuito “Le 5 Ferite dell’Anima“, protocollo applicato alla Radionica e Radiestesia. Le 5 ferite dell’anima sono concetti ​psicologici e spirituali che descrivono traumi ​emotivi profondi vissuti nell’infanzia e che ​influenzano il comportamento e le relazioni ​degli individui nell’età adulta. Ogni Ferita è connessa ad una Maschera. Guarire queste ferite implica un ​percorso di consapevolezza, ​accettazione e spesso lavoro ​terapeutico, volto a riconoscere e ​trasformare i modelli comportamentali ​e le emozioni negative associati a questi ​traumi.

Nel laboratorio ispirato all’Art Journal ed alla tecnica del Caviardage, è stata applicata la spiritualità dello Sciamanesimo, Radionica e Radiestesia, le 5 Ferite dell’Anima per scoprire il proprio messaggio nascosto del nostro Animale di Potere o la propria poesia. Il Caviardage è una tecnica creativa di espressione ​artistica e poetica che consiste nel “censurare” parti ​di un testo esistente per far emergere nuove ​parole, frasi o poesie. Il termine “Caviardage” deriva dal francese ​”caviarder”, che significa “censurare” o “annerire”. L’origine del nome Caviardage risale alla Russia del periodo zarista nel quale venivano cancellati gli elementi indesiderati di un documento. Il caviardage è un metodo di scrittura artistica inventata da Tom Phillips negli anni 60 del secolo scorso.

Infine a chiusura degli eventi estivi è stato realizzato il laboratorio per la costruzione del Bastone Sciamanico, sempre inerente all’arte Sciamanica per la Crescita Spirituale. Il Bastone Sciamanico è uno strumento ​utilizzato nelle pratiche sciamaniche per facilitare ​la connessione con il mondo spirituale, dirigere l’energia e proteggere il ​praticante. Ogni bastone è unico e riflette l’identità ​e le intenzioni del suo creatore.