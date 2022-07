Anzio, scuola media di via Ambrosini: aperto il cantiere per la ristrutturazione esterna dell’edificio

Ad Anzio, nell’ambito del piano delle opere pubbliche varato dall’Amministrazione De Angelis, sono iniziati in questi giorni i lavori per la ristrutturazione esterna dell’edificio delle scuola media di Via Ambrosini.

“Insieme alla messa in sicurezza ed al risanamento delle facciate esterne del plesso, – evidenzia il Sindaco, Candido De Angelis – l’importante intervento prevede la sostituzione di tutti gli infissi della scuola. A breve saranno aperti nuovi cantieri in altri edifici scolastici ed in diversi quartieri del territorio comunale”.

L’importo di aggiudicazione della nuova opera pubblica, inserita nel piano degli interventi promossi dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, ammonta a circa 476.000,00 euro.

