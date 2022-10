Anzio: Paradiso sul Mare, progettazione in corso i rilievi

Anche oggi rilievi in corso, a cura dello Studio Tecnico incaricato dal Ministero delle Infrastrutture, per la progettazione definitiva per il recupero integrale dello storico edificio liberty del Paradiso sul Mare, sulla Riviera Zanardelli, finanziato dallo Stato con circa 8 milioni di euro. Si sta lavorando per ultimare la progettazione dell’importante intervento entro l’anno in corso, con l’obiettivo di consentire al Ministero di espletare le procedure di gara all’inizio del 2023.

L’avvio della progettazione definitiva dell’opera, con il relativo finanziamento, è il frutto del tavolo di lavoro permanente, tra gli Uffici del Ministero, guidati dal Direttore Generale delle Infrastrutture nell’Italia centrale, Ing. Vittorio Rapisarda ed il Sindaco, Candido De Angelis, che ha chiesto di accelerare al massimo i tempi per il recupero dello storico edificio, progettato dall’arch. Cesare Bazzani ed ultimato nel 1924, per conto di Giuseppe Polli, imprenditore e Sindaco della città neroniana, scelto da Federico Fellini e da importanti registi per girare capolavori del cinema italiano ed internazionale.

