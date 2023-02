Anzio: Incendio devasta l’Emporio Venturi

Fisio fit

Sabato sera verso le 21.30 è scoppiato l’incendio che per diverse ore ha devastato totalmente lo storico Emporio Venturi in Piazza Pia ad Anzio. Le fiamme alte hanno creato danni anche alla palazzina che è stata evacuata. Un grande dispiacere per i cittadini e per gli stessi turisti che amavano entrare nel negozio in cui potevano trovare ogni sorta di giocattolo. Noi stessi ricordiamo i giochi antichi in legno posti nelle vetrine. La speranza è che la cittadinanza possa unirsi e aiutare i proprietari del negozio a ricostruire un luogo che faceva parte della storia della cittadina. Sembra sia stato un cortocircuito in un ufficio la causa scatenante. Anche il negozio di intimo Sabbia Rosa ha subito danni. Il fumo dell’incendio ha causato un malore di un vigile del fuoco, subito soccorso, sotto choc i proprietari dell‘Emporio Venturi che hanno visto distruggere una vita intera.

E’ stata tale la vastità dell’incendio che l’acqua delle autobotti è finita ed è stata utilizzata anche l’acqua della fontana in Piazza Pia. Per fortuna sono arrivati rinforzi da altri Comuni.

Il Comune di Anzio sosterrà le famiglie rimaste senza casa, offrendo un alloggio temporaneo. Ancora oggi l’odore di bruciato è fortissimo.