Anzio: Centro Sportivo nel degrado

Il Centro Sportivo Comunale di Anzio è una realtà importante per il territorio, punto di riferimento per famiglie, ragazzi, bambini. E’ una struttura che comprende vari campi da tennis e di padel, palestra, campi da basket, calcio, atletica, pallavolo, pugilistica. Dovrebbe essere sostenuto dato che promuove il benessere psicofisico e la cultura sportiva, purtroppo appare in totale degrado ed abbandono. I gestori delle singole attività sportive ed i vari Presidenti del Circolo, che si sono avvicendati negli anni, hanno effettuato continue segnalazioni al Comune di Anzio, tramite PEC, Mail e telefonate. Purtroppo finora nessuno è intervenuto. Lo scorso 24 ottobre si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, a causa delle problematiche che riguardano il manto stradale.

I gestori descrivono la situazione insostenibile: “Rifiuti dappertutto, ratti in libertà, due grandi alberi pericolanti ormai quasi interamente accasciati verso il suolo e in costante pericolo di venir giù, l’asfalto del vialetto che collega il centro dove passano i vari astanti per accedere al tennis, alla palestra, al calcio e le varie attività sportive, è cosparso di buche. Si è limitato a transennare il tutto ed a vietare il transito, obbligando oltretutto la palestra, il bar e il tennis a chiudere il loro principale cancello d’ ingresso. Invece di tagliare gli alberi e tappare le buche hanno amplificato la situazione di pericolo e aumentato il disagio. Palestra, bar e tennis hanno ricevuto un enorme danno d’ immagine oltre ad un reale danno commerciale in quanto si son visti chiudere il loro accesso.

I clienti per entrare nel Centro Sportivo passano lateralmente in una strettoia adiacente al ristorante il Bambinello. Gli altri, vedendo il degrado, e tutto transennato, semplicemente immaginano sia tutto chiuso e vanno in un altra palestra, un altro bar, o presso altri campi di tennis. Chi invece deve recarsi al basket o al calcio ignora i divieti e continua tranquillamente a passare in violazione di qualsivoglia divieto e in barba a tutte le norme di sicurezza. E’ davvero scandaloso lasciare un Centro di tale prestigio in simili condizioni. Sulla struttura gravano inoltre dei mutui che vengono pagati con le locazioni degli affittuari come il Bar, la palestra e le atre attività sportive, già pesantemente segnati dalle chiusure devastanti della recente pandemia. Con la riduzione incommensurabile di clienti dovuta a questa situazione ovviamente le locazioni sono a forte rischio di poter esser pagate. Di conseguenza è pronosticabile a breve una sofferenza degli stessi mutui. E tutto questo perché? Per non riparare qualche buca e tagliare qualche albero? E sempre sperando che a qualcuno dei passanti non cada un ramo in testa o si fratturi un piede in una buca, a quel punto vorremo sapere chi sarà considerato il responsabile.”