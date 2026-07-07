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Antonelli-Federer, quante risate a Wimbledon: Roger consiglia una ‘lezione’ con Sinner

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Tante risata a Wimbledon per Kimi Antonelli, ospite del royal box a Londra insieme alla leggenda del tennis Roger Federer. I due hanno assistito al match degli ottavi di finale del torneo tra Jasmine Paolini e Alex Eala, vinto dall’azzurra, trovando poi il tempo per scambiare due chiacchiere a proposito di tennis.  

Roger Federer, per scherzare, ha suggerito a Kimi di chiedere a Jannik Sinner di insegnargli la sua tecnica di rovescio a due mani. La risposta del pilota italiano non si è fatta attendere: “Preferisco il rovescio a una mano”. E Federer: “Quello posso insegnartelo io, ma chiedi a Jannik di aiutarti per imparare anche l’altro”.  

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