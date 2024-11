Antonella Clerici dove vive la conduttrice: casa da sogno e di lusso

Dove vive la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno e The Voice Senior Antonella Clerici: casa immersa nel verde e da sogno.

Da anni, Antonella Clerici è un volto familiare e rassicurante per gli italiani, che la seguono con affetto nelle loro case attraverso il piccolo schermo.

La sua simpatia e il suo calore umano l’hanno resa una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ma cosa fa Antonella quando si spegne la telecamera? La risposta ci porta lontano dal caos cittadino, in un angolo di paradiso dove la natura regna sovrana.

Antonella Clerici, dove vive la conduttrice

Nata a Legnano, dopo aver vissuto l’esperienza della città tra Milano e Roma, Antonella ha deciso di fare un cambio radicale nella sua vita scegliendo di trasferirsi in campagna. Il suo amore per i piccoli comuni e per una vita più autentica l’ha portata nel bosco di Arquata Scrivia, in Piemonte. Qui ha trovato il suo rifugio ideale: una casa immersa nel verde che affaccia direttamente sul bosco.

La dimora di Antonella è un vero santuario naturale dove può dedicarsi alle sue passioni come il trekking insieme ai suoi cani Argo e Simba o le passeggiate a cavallo. L’abitazione è circondata da un ampio giardino dove i suoi animali possono giocare liberamente, mentre lei può godere della tranquillità del luogo seduta nel patio con vista mozzafiato sul bosco.

Non solo all’esterno ma anche all’interno della casa la natura gioca un ruolo fondamentale. Gli arredi sono scelti con cura privilegiando materiali naturali come il legno e colorazioni chiare che riflettono la luminosità esterna creando una continuità tra interno ed esterno. Le grandi vetrate permettono alla luce naturale di invadere gli spazi rendendoli ancora più accoglienti.

I dettagli rustici come il parquet e i pavimenti in cemento resina si fondono perfettamente con elementi più eleganti come divani in pelle vintage creando un ambiente caldo ed accogliente. Anche nelle camere da letto domina il legno che conferisce agli ambienti una sensazione di calore familiare.

In questa casa non poteva mancare il camino, elemento d’arredo centrale soprattutto nei mesi più freddi dell’anno. È qui che Antonella trova relax e conforto, circondata da arredi semplici ma ricercati che contribuiscono a creare un’atmosfera intima ed accogliente. Anche lo sport trova spazio nella vita della conduttrice grazie ad una palestra casalinga dotata dei migliori attrezzi per mantenersi in forma ammirando sempre la bellezza del paesaggio circostante attraverso le ampie vetrate.