Angelo Madonia, cosa ha fatto mentre andava in onda Ballando con le Stelle, il messaggio: “Mi manca…”

Nella serata del 30 novembre è andata in onda Ballando con le Stelle senza Angelo Madonia, il gesto del ballerino in diretta.

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata la prima senza Angelo Madonia, è noto come il ballerino professionista sia stato allontanato dal programma subito dopo il penultimo appuntamento e i rapporti tra lui e il programma non sarebbero dei migliori. Il suo gesto nel corso della diretta ha spiazzato tutti.

Dopo che aveva spiegato i motivi per i quali ha lasciato Ballando con le Stelle e aver detto che avrebbe fatto il tifo per Sonia Bruganelli – la sua compagna – e Federica Partner, sua ex partner di ballo, è arrivato il messaggio che nessuno si aspettava.

Cosa ha fatto Angelo Madonia mentre andava in onda Ballando con le Stelle

Mentre sabato sera Sonia Bruganelli si esibiva per lo spareggio con Carlo Aloja e andava in onda il primo appuntamento del talent show di Milly Carlucci senza di lui, Angelo Madonia ha deciso di pubblicare un messaggio molto chiaro in una delle sue storie Instagram.

Il ballerino ha condiviso un’immagine pubblicata su una delle sue fanpage, in cui c’era scritto: “Mi manca il tuo sorriso“. Una storia che è sembrata quasi come una frecciata al programma, quasi a voler sottolineare che manca ai suoi fan. Ma c’è anche un altro gesto che non è piaciuto del ballerino ed è stato notato proprio da Selvaggia Lucarelli mentre commentava l’esibizione di Sonia Bruganelli.

Al termine del ballo, prima è intervenuto Alberto Matano che ha rimproverato l’ex moglie di Paolo Bonolis per le parole che ha detto nel corso dell’intervista a Belve, nello specifico quando ha spiegato che lei avrebbe ballato di meno degli altri concorrenti. Poi è stata la volta di Selvaggia Lucarelli che prima le ha detto come sia una donna che cerca sempre la guerra, facendo commenti inopportuni e poi parlando di Angelo Madonia, ha spiegato che ha trovato poco elegante la pubblicazione con la card per votare lei e Aloja nelle sue storie Instagram.

“Trovo molto inelegante che Angelo Madonia da casa posti la card della fidanzata per votare lei, quando in gara c’è ancora la sua partner di ballo Federica Pellegrini. Se volevamo toglierci il dubbio… ecco ce lo siamo tolti, ora abbiamo la certezza“, queste le parole della Lucarelli, che chiaramente non sono state apprezzate dalla Bruganelli, che le ha trovate fuori luogo.