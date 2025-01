Amici 24, Maria De Filippi cambia il regolamento: scoppia la lite tra i professori

Amici 24, Maria De Filippi cambia il regolamento e intanto scoppia la lite tra i professori. Tra tensioni e novità, il nuovo anno

La scuola più seguita e discussa d’Italia, Amici di Maria De Filippi, ha inaugurato una nuova ed entusiasmante stagione. L’attesa per lo speciale domenicale è stata ricompensata con la promessa di intense emozioni e sorprendenti novità. Tra gli ospiti di spicco, Ornella Vanoni, Dardust e Garrison hanno assunto il ruolo di giudici per il canto e il ballo, mentre la performance musicale di Ermal Meta ha deliziato il pubblico.

Le anticipazioni hanno svelato che la puntata sarà caratterizzata da momenti di alta tensione tra i professori, sia nel settore canto che danza. Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si sono trovati al centro di un’accesa discussione a causa di un compito assegnato a Nicolò. Nel settore danza, invece, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno avuto un confronto acceso su un compito dato a Chiara. Le tensioni non si sono limitate a questi episodi: Celentano si è scontrata anche con Garrison riguardo la timidezza di Alessia nella sua esibizione, mentre Emanuel Lo e Garrison hanno avuto un diverbio sulle critiche mosse alla nuova allieva Giorgia.

Nuove gare e classifiche

Le novità non si fermano alle tensioni tra professori. Le anticipazioni rivelano nuove gare e classifiche che vedono gli allievi della scuola come protagonisti. La classifica del canto vede ai primi posti Antonia, seguita da Trigno, Deddè e Nicolò; la classifica del ballo, invece, è guidata da Alessio, seguito da Dandy, Daniele e Giorgia.

La vera novità di questa stagione è rappresentata da un cambiamento significativo nel regolamento, annunciato da Maria De Filippi. A differenza delle precedenti edizioni, sembra che la regola che metteva automaticamente in sfida gli ultimi classificati sia stata modificata o eliminata. Questo cambiamento, legato all’avvicinarsi della fase serale del programma, ha già creato fermento tra professori e studenti, segnando un punto di svolta nelle dinamiche del programma.

Nonostante l’assenza di espulsioni disciplinari nell’ultima registrazione, l’aggiustamento nel regolamento ha sollevato discussioni e aspettative. Il destino degli ultimi classificati verrà rivelato nelle prossime puntate, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. In aggiunta, le tensioni tra i professori per questioni legate alle performance degli allievi si arricchiscono di nuovi compiti assegnati, promettendo ulteriori colpi di scena e dinamiche interpersonali emotivamente coinvolgenti. Queste novità dimostrano come Amici 24 stia cercando di reinventarsi, mantenendo alto l’interesse del pubblico attraverso innovazioni regolamentari e dinamiche interpersonali.