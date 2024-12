Amici 2024 anticipazioni: un’eliminazione choc: la fidanzata del cantante sbotta

Un’eliminazione choc nella nuova puntata di Amici 2024: la fidanzata, dopo la notizia, sbotta sui social. Ecco cosa ha scritto.

Clamoroso colpo di scena nella registrazione della puntata di Amici 2024 che andrà in onda domenica 8 dicembre, alle 14 su canale 5. Nonostante il giorno di festa, canale 5 non rinuncia al talent show di Maria De Filippi che resta uno dei programmi più visti capace di sfidare la Domenica In di Mara Venier.

La puntata di Amici 2024 in onda domenica prossima è stata registrata oggi, venerdì 6 dicembre e come sempre, Superguidatv ha pubblicato in esclusiva le anticipazioni. Si scopre così che la prossima puntata di Amici sarà davvero di colpi di scena con un’eliminazione inaspettata che ha fatto infuriare anche la fidanzata del cantante eliminato al punto da aver sbottato sui social.

Amici 2024 anticipazioni: chi è stato eliminato

Come riporta in esclusiva Superguidatv, l’allievo di Amici eliminato è Diego. Superguida scrive:

“Diego eliminato. La sfida ha inizio contro lo sfidante di Luk3 di settimana scorsa. Cantano entrambi un inedito e una cover. Diego si esibisce sulle note di: La mia storia tra le dita di Grignani e il suo brano. Lo sfidante canta: Quanto forte ti pensavo. A giudicare è: Carlo Di Francesco. Secondo lui Diego era troppo sicuro. Il giudice gli ha anche detto che secondo lui aveva poca consapevolezza di ciò che ha come se volesse avere tanta dimestichezza col palco”.

La sua fidanzata Camilla De Pandis che sui social è Camillina (con oltre 700mila follower su Instagram) ha scritto: “Purtroppo avete dato del raccomandato all’unico che non lo era. Circo di burattini”.