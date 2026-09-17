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Ambiente, Del Bene (As Luiss): “Sport mezzo per tenere viva anima ambientalista”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Lo sport non solo deve diventare un mezzo, ma deve diventare un’attività che può riprendere il percorso educativo di tanti ragazzi e ragazze perché così riesce a tenere viva l’anima ambientalista. Penso che sia una bellissima iniziativa”. Così il direttore sportivo dell’As Luiss, Paolo Del Bene, alla conferenza stampa di lancio dell’evento ‘We Can Blu It’ che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere. “Quindi l’università è vicina a questi progetti. Credo che sia un dovere civico intraprendere un percorso di sostenibilità insieme all’Assessorato all’ambiente del Comune di Roma e ad Almaviva ma anche a tutte quelle organizzazioni che rendono unica questa attività”, ha proseguito Del Bene”. 

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