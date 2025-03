Amazon, arriva un colpo durissimo: la sfida da parte di un colosso rivale

Amazon, arriva la sfida da parte di un colosso cinese dei social: colpo durissimo, ecco cosa sta accadendo La sfida è lanciata. TikTok, il social network che ha conquistato milioni di utenti giovani in tutto il mondo, ha deciso di entrare nel mercato dell’e-commerce con un passo deciso, sfidando direttamente colossi come Amazon. Ma come ci riesce? Facendo una mossa che unisce la potenza dei video brevi e dirette con un’esperienza di acquisto integrata. Dal 31 marzo, infatti, gli utenti italiani, francesi e tedeschi potranno acquistare prodotti direttamente all’interno della piattaforma, tramite una funzione che renderà TikTok molto più di un semplice social.

TikTok non si limita più a essere solo il regno dei video virali, ma si prepara a diventare un vero e proprio centro commerciale digitale, dove gli utenti potranno acquistare i prodotti mostrati nei video, o persino durante le dirette. La novità è destinata a rivoluzionare il modo in cui viviamo lo shopping online., ma si prepara a diventare un vero e proprio centro commerciale digitale, dove gli utenti potranno acquistare i prodotti mostrati nei video, o persino durante le dirette. Questo nuovo sistema consente una forma di shopping in tempo reale che si basa su un modello che ricorda le vecchie televendite, ma con un tocco moderno e dinamico, sfruttando la potenza dell’algoritmo che già personalizza i contenuti per ogni singolo utente.

Un nuovo tipo di esperienza di acquisto La piattaforma si distingue per l’uso di diverse modalità di vendita, che spaziano dai video “shoppable” alle dirette streaming. Gli utenti, infatti, potranno acquistare i prodotti mostrati nei video direttamente dalla sezione “Per Te” del loro feed, proprio come se si trovassero in un negozio fisico. Gli utenti avranno la possibilità di interagire con i venditori, porre domande sui prodotti e ricevere risposte in tempo reale. Questo tipo di shopping interattivo si distingue da quello tradizionale proprio per l’aspetto sociale: l’acquisto diventa una conversazione, un’esperienza che coinvolge il consumatore e lo rende parte attiva del processo. Le modalità di vendita sono tante. I video shoppable permettono ai venditori di integrare i loro prodotti nei contenuti video in modo naturale e creativo, portando gli utenti direttamente alla pagina di acquisto senza uscire dalla piattaforma. Le dirette, invece, offrono un’esperienza ancora più immersiva: i venditori e i creator mostrano i loro prodotti in tempo reale, rispondendo alle domande degli utenti e creando una relazione diretta con il pubblico. Non mancano poi le vetrine di prodotto personalizzate, che consentono a ogni venditore di creare una sezione dedicata sul proprio profilo, dove possono essere visualizzati tutti i prodotti disponibili. Inoltre, TikTok sta preparando anche una scheda negozio che permetterà agli utenti di esplorare un vero e proprio marketplace, con la possibilità di cercare prodotti specifici, scoprire offerte e promozioni, e gestire gli ordini in maniera centralizzata.

I rischi del nuovo shopping Come ogni novità, anche questa presenta i suoi lati oscuri. Con un algoritmo che mostra ai singoli utenti i contenuti che rispecchiano le loro preferenze e abitudini, il rischio di acquisti impulsivi è alto. Le generazioni più giovani, quelle che trascorrono più tempo su TikTok, potrebbero trovarsi di fronte a un’esperienza di shopping “compulsivo”, che potrebbe aumentare il volume delle vendite ma anche il rischio di spese non sempre controllate. Inoltre, le perplessità sollevate da associazioni dei consumatori come Codacons sono legate alla necessità di garantire trasparenza e controllo sui prodotti venduti, così come sulla qualità dei venditori. TikTok ha assicurato che ci saranno rigorosi controlli, ma sarà interessante vedere come si evolverà questa nuova forma di commercio. In ogni caso, la piattaforma sembra intenzionata a usare la sua popolarità per portare il modello di acquisto direttamente all’interno della sua app, con la speranza di creare un’esperienza unica e coinvolgente per gli utenti.

Con questa mossa, TikTok non solo punta a rivoluzionare il social commerce, ma a diventare una vera e propria minaccia per i giganti dell’e-commerce come Amazon. Resta da vedere come reagiranno i colossi e se TikTok riuscirà a mantenere il suo vantaggio competitivo, conquistando un pubblico sempre più vasto e, soprattutto, sempre più propenso a fare acquisti online.