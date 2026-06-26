Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Amadeus lascia Warner Bros. Discovery, l’annuncio: “Risoluzione consensuale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Amadeus lascia Discovery, il divorzio è ufficiale. Warner Bros. Discovery e il conduttore comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto valido per altre due stagioni televisive. Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove in prime time e nelle fascia dell’access prime time. Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery.  

“Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità”, dichiara Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe. “Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”. 

“Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”, ha dichiarato Amadeus. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Festival TV di Dogliani, Coripet ha consegnato a Domenico Iannacone il premio Ambiente

31 Maggio 2026

Miastenia gravis, Rettore (Am): “Calvario inizia prima della diagnosi, serve più consapevolezza”

17 Giugno 2026

Sanremo 2024, gli agricoltori in attesa sul lungomare: “Contatti con la Rai”

7 Febbraio 2024
Wolf Legend

Inaugurata Wolf Legend a Gardaland: 14 milioni di investimento per la stagione

10 Giugno 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno