Alva Selerud firma per la Roma

Nuovo acquisto di calibro svedese per la Roma: dal Linköping arriva l’attaccante Alva Selerud che vestirà i colori capitolini fino al 2025.

Poco prima della sfida contro la Fiorentina in campionato, la Roma si rafforza in fase offensiva.

Queste le prime parole rilasciate dalla neo giallorossa:

Sono estremamente orgogliosa e grata di aver firmato con l’AS Roma.

Già dal primo incontro con il Club ho avuto l’impressione di essere davvero la benvenuta e che credessero in me. La Roma mi consentirà di crescere e di migliorare come calciatrice. Qui potrò confrontarmi in campo nazionale e contro le migliori squadre europee per lottare per dei titoli. Questo per me è un sogno.