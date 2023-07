Alma: dal 28 luglio in radio e in digitale “Polaroid” il singolo d’esordio

Dal 28 luglio 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Polaroid”, il singolo di debutto di ALMA.

Il brano “Polaroid” scritto e prodotto insieme a Rosario Canale e Cecilia Cesario, racconta lo stato d’animo dell’artista e quello che tanti giovani di oggi vivono nella vita di tutti i giorni. La canzone nasce dal bisogno di evadere dalla vita, scoprire un mondo dentro sé stessi che si ha voglia di condividere con poche persone che contano tanto nella propria vita; sparire insieme a loro in una Polaroid dimenticando il mondo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Scelgo la musica come mezzo di comunicazione, uso la metafora per entrare in un mondo fantastico dove l’unica via di uscita è vivere. Voglio che la mia musica sia per chi mi ascolta un mezzo per allontanare i problemi e sorridere. Per me questo pezzo è l’inizio di una nuova vita sia umana che artistica, siamo riusciti a trovare le giuste vibrazioni positive e metterle in musica”.

Biografia

ALMA (Aldo Francesco Mazzei) è un cantante cosentino classe 1991. Si avvicina alla musica nei primi anni dell’adolescenza per poi maturare una passione per il canto. Emerge dalla scena del cantautorato italiano, classificandosi in diversi concorsi regionali e nazionali proponendo i suoi primi pezzi inediti. Il suo stile si è definito negli anni, riuscendo così a maturare e trasformare il malinconico in qualcosa di estremamente pop/dance. Prossimo alla laurea in Comunicazione e DAMS presso l’Università della Calabria, attualmente continua la sua formazione artistica presso la RC VOCE PRODUZIONE con la Vocal Coach Cecilia Cesario e il cantautore Rosario Canale. Il 28 Luglio 2023 esce “Polaroid” singolo di debutto di ALMA distribuito da Sony Music Italia e disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica.

Instagram | TikTok | Facebook | Twitter