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Alluvione in Nepal e Tibet, i morti sono più di 1.000

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal hanno causato la morte di almeno 987 persone in Nepal, portando il bilancio complessivo delle vittime a oltre 1.000, secondo quanto riferito dalle autorità preposte alla gestione delle emergenze. I media statali cinesi avevano precedentemente confermato la morte di 16 persone in Tibet, portando il bilancio totale delle vittime del disastro di mercoledì a 1.003.  

Il numero dei dispersi in Nepal scende a 3.916, mentre le operazioni di soccorso entrano nel settimo giorno e aumenta il numero dei corpi recuperati. 

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