Allarme Cia su attacchi Russia con droni in Europa, Crosetto: “Nessuna conferma, non serve altra benzina sul fuoco”

(Adnkronos) – L’allarme della Cia, rilanciato da El Mundo, su possibili attacchi con droni in Europa dalla Russia? “Non trova alcuna conferma”. A dirlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che in un post su X argina i timori dopo la notizia.

“Non serve a nessuno e non trova alcuna conferma, l’allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e ‘nervosi” e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco”, le parole del ministro.

Come sottolineano all’Adnkronos fonti qualificate, l’allarme è “tutto da verificare”, anche perché “al momento non è giunto alcun alert in tal senso” agli apparati di sicurezza e di intelligence.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)