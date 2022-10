ALLA GUERRA RISPONDIAMO CON “FAIR PLAY FOR PEACE” A ROMA IL 3 E 4 NOVEMBRE

Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, con l’European Fair Play Movement – EFPM, organizza nei giorni 3 e 4 novembre 2022 “Rome 1957 – 2022: The European Values – Sport and Fair Play contribution to Peace”.

Nel ricordo dello straordinario Evento, che vide protagonisti sessantacinque anni or sono Robert Schuman e gli altri sottoscrittori della nascita dell’Europa Comunitaria, i Delegati dei 42 Paesi aderenti all’European Fair Play Movement (EFPM) si ritroveranno in Roma, nel Salone d’Onore al Foro Italico, allo Stadio di Domiziano e alla Protomoteca in Campidoglio per rinnovare quel patto in nome dei valori etici che – tramite lo sport e il fair play – devono ispirare la transizione necessaria per il raggiungimento irrinunciabile della pace.

In tale occasione, verrà sottoscritta la Carta per la Transizione Etica dell’Europa e verrà conferito il “Fair Play for Peace” International Award ad una importantissima personalità impegnata nei processi di riconciliazione e di riconoscenza a livello universale. Inoltre, verranno consegnati gli Awards EFPM 2022 e realizzato il Congresso “Fair Play Education to overcome Gender Discrimination in Sport”.

