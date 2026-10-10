Alfa Romeo, ecco i primi dettagli di Cuorerosso

(Adnkronos) – Quando l’attesa sta per finire (il reveal è in calendario lunedì 12 ottobre al Salone di Parigi 2026) Alfa Romeo svela i primi dettagli di Cuorerosso, la nuova concept car del Biscione, che punta a essere espressione del design italiano, offrendo un assaggio della visione con cui il Biscione guarda al futuro. Sono pochi frammenti di un progetto nato al Centro Stile Alfa Romeo di Torino, dove il design italiano del Marchio continua a evolvere attraverso la ricerca di nuove forme e una cura artigianale di ogni dettaglio.

Gli scorci della carrozzeria e dell’abitacolo evidenziano la filosofia driver-centric che mette il piacere di guida al centro dell’esperienza e interpreta ogni innovazione in funzione dell’emozione al volante. Cuorerosso, così, non è l’anticipazione di un modello di serie, né un semplice esercizio di stile, ma – spiega la casa del Biscione – “un manifesto progettuale che esplora nuovi linguaggi e soluzioni, indicando la direzione con cui Alfa Romeo guarda alla mobilità di domani”.



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