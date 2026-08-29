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Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, l’ex deputato M5S “è in gravi condizioni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, in un ospedale di Cuba. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera on line, l’ex deputato del Movimento Cinque Stelle sarebbe “giunto in ospedale a Cuba in gravi condizioni”.  

Di Battista, riporta inoltre Repubblica, si trova a Cuba per lavorare a un reportage per Il Fatto Quotidiano e sarebbe giunto in ospedale dopo aver accusato un forte mal di testa e un malore. 

“Grande apprensione” è stata espressa in una nota dal M5S: “La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”. 

 

 

“Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”, informa intanto il ministro degli Esteri Antonio Tajani sui social. 

 

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