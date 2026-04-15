Alcaraz si ritira da Atp Barcellona, Sinner resta numero 1 del mondo

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Carlos Alcaraz si ritira dal torneo Atp di Barcellona e Jannik Sinner rimane numero 1 del mondo. Lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, annuncia il forfait per un problema al polso. L’iberico perde così la possibilità di riconquistare il primato nella classifica, perso con la sconfitta contro Sinner nella finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. “E’ complicato sedermi qui oggi e annunciare che non potrò proseguire il torneo”, dice Alcaraz in conferenza stampa. “Nel match di ieri” vinto contro il finlandese Otto Virtanen per 6-4, 6-2 “ho sentito un dolore al polso, è aumentato gradualmente. Non credevo sarebbe diventata una situazione grave, ma è un infortunio più serio del previsto”.

Sinner, con il trionfo a Montecarlo, ha raggiunto quota 13.350 punti. Alcaraz ha lasciato il Principato con 13.240 punti e per riprendersi il trono avrebbe dovuto vincere il torneo di Barcellona. Il ritiro in Catalogna prima degli ottavi di finale farà perdere terreno all’iberico che, secondo le proiezioni, dovrebbe scendere a 12.960 punti. L’entità dell’infortunio mette in dubbio il calendario dei prossimi impegni di Alcaraz.

Il fuoriclasse di Murcia potrebbe saltare il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile. Se rinunciasse al torneo della capitale, lo spagnolo non perderebbe punti: lo scorso anno ha disertato l’appuntamento per un problema alla gamba. Il 6 maggio iniziano gli Internazionali d’Italia al Foro Italico: a Roma, Alcaraz difende il titolo vinto un anno fa, con il successo in finale contro Sinner, appena rientrato nel circuito dopo la sospensione di 3 mesi per il caso Clostebol.

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